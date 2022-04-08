Глушаков рассказал о разговоре с Кокориным по поводу перехода в «Химки»

Полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков рассказал о своем общении с нападающим итальянской «Фиорентины» Александром Кокориным по поводу возможного перехода последнего в российскую команду.

«Мы с Сашей общались по поводу перехода, но что-то не сложилось. А насчет финансовой составляющей не мне решать. Это вопрос к Габулову или президенту клуба.

Конечно, хотел бы видеть Кокорина в «Химках». Это хороший футболист, он бы нам помог», - приводит слова футболиста «Чемпионат».

Напомним, в текущем сезоне Кокорин провел всего шесть матчей в составе «фиалок», как правило, выходя на замену, в которых не смог отметиться результативными действиями.

После 23 туров «Химки» с 21 очком занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ.