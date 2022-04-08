Клопп считает Гвардиолу лучшим тренером в мире

Главным тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в преддверии матча 32-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Сити» выразил свое мнение по поводу наставника «горожан» Хосепа Гвардиолы.

Отметим, что очная встреча команд состоится 10 апреля на стадионе «Этихад». Начало – в 18:30 мск. Главным арбитром игры назначен Энтони Тэйлор.

– Гвардиола – лучший тренер в мире. Думаю, все согласятся с данным утверждением. Вряд ли кто-то может в этом сомневаться. Считаю, что все мы слишком много думаем – это причина, по которой мы находим решения сделанных ранее ошибок. Однако зачастую подобные решения приходят к нам лишь после игры, а не до ее начала, – цитирует Клоппа портал Reddit.

Добавим, что в данный момент «Манчестер Сити» занимает первое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 73 очка. «Ливерпуль» идет вторым с 72 очками.

Матч первого круга между клубами завершился вничью – 2:2.