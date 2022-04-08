В «Зените» сообщили о том, что Караваеву потребуется операция из-за повреждения мышцы бедра

Пресс-служба «Зенита» сообщила о том, что фланговому защитнику клуба Вячеславу Караваеву потребуется операция.

По информации источника, по итогам обследования было принято решение, что травма мышцы бедра у 26-летнего футболиста потребует оперативного вмешательства. Отмечается, что операция состоится в самое ближайшее время. При этом пока неизвестно о сроках восстановления игрока петербургской команды.

Напомним, что в нынешнем сезоне Караваев принял участие в 24 матчах «Зенита» во всех турнирах, отличившись четырьмя результативными передачами. Футболист пропустил игру 23-го тура РПЛ с «Сочи» (0:0), которая состоялась 3 апреля.