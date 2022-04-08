«Я не знаю, кто у них там руководит». Глушаков - о роли Заремы в «Спартаке»

Полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков заявил, что не знаком лично с супругой владельца московского «Спартака» Леонида Федуна - Заремой Салиховой, а также порассуждал о ее роли в управлении клубом.

«Доводилось ли общаться с Заремой Салиховой? Нет, не знаком с ней. Я не знаю, кто у них там руководит. Это все из прессы. Но если руководит, значит, руководит. Будем ждать окончания сезона и посмотрим, какой будет результат.

Есть такая поговорка: кто платит деньги, тот заказывает музыку. Пусть болельщики спрашивают за результат», - приводит слова Глушакова «Чемпионат».

Напомним, после 23 туров «Спартак» с 27 очками занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ, находясь в шести очках от зоны вылета.

В последнем матче красно-белые проиграли на выезде в столичном дерби «Локомотиву» со счетом 0:1.