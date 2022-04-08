Широков не видит смысла в увольнении Слуцкого из «Рубина»

Экс-игрок сборной России Роман Широков заявил, что «Рубину» следует сохранить Леонида Слуцкого на посту главного тренера клуба до конца текущего сезона.

Отметим, что казанцы потерпели семь поражений в последних восьми матчах чемпионата России. В данный момент команда занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ.

– После матча с «Краснодаром» останется пять туров. Какой смысл увольнять Слуцкого? Они разве за что-то борются? Не думаю, что они скатятся в зону стыков. Они создают моменты, просто им где-то не везет. Может, они и играют не ахти как, но какого-то сумасшедшего кризиса я не вижу, – цитирует Широкова «Чемпионат».

Напомним, что Слуцкий возглавил «Рубин» в декабре 2019 года. При нем коллектив принял участие в 69 матчах, одержал 29 побед, 14 раз сыграл вничью и потерпел 26 поражений. Его контракт рассчитан до лета 2024-го.

9 апреля команда из Татарстана на своем поле примет «Краснодар».