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Каррера рассказал, за какое место боролся бы «Спартак» в чемпионате Италии

Специалист приводил красно-белых к чемпионскому титулу
08 апреля 2022 16:19
автор: Александр Шульгин

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера заявил, что красно-белые не были бы аутсайдерами в итальянской Серии А.

«Уверен, «Спартак» в итальянской лиге не боролся бы за последние места. Конечно же, с пятого по десятое место они бы никогда в жизни не заняли, там играют намного сильнее команды. Но 12-13-е место - точно бы занимали красно-белые в Серии А», - приводит слова специалиста «РБ-Спорт».

Напомним, после 23 туров москвичи с 27 очками занимают десятое место в турнирной таблице РПЛ.

В сезоне 2016/17 команда под руководством Карреры становилась чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

источник: «РБ-Спорт»
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