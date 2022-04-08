Стало известно, при каком условии Айртон полностью станет игроком «Фламенго»

Стало известно, при каком условии защитник московского «Спартака» Лукас Айртон, уехавший в аренду в бразильский «Фламенго», полностью перейдет в свой новый клуб.

Как сообщает Globo. в арендном соглашении игрока есть пункт, гласящий о том, что в случае проведения футболистом более 65 процентов матчей в составе команды до декабря 2022 года, «Фламенго» будет обязан выкупить его у москвичей за девять миллионов долларов.

Напомним, аренда Айртона рассчитана до конца 2022 года.

В текущем сезоне защитник провел 30 матчей во всех клубных турнирах, в которых забил один мяч.