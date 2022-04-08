Сафонов и Сперцян пропустят выездной матч с «Рубином»

«Краснодар» не сможет рассчитывать на двух игроков основного состава команды в гостевом матче 24-го тура чемпионата России с «Рубином».

Как сообщает «Чемпионат», ближайшую встречу пропустят голкипер Матвей Сафонов, сдавший положительный тест на коронавирус, а также атакующий полузащитник Эдуард Сперцян. Отмечается, что у хавбека «быков» перелом пальца.

Напомним, что матч «Рубин» – «Краснодар» состоится завтра, 9 апреля, в Казани. Начало – в 16:30 мск. Главным арбитром встречи назначен Владимир Москалев.

В данный момент подопечные Леонида Слуцкого занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков. «Краснодарцы» идут шестыми (36 очков). При этом у «быков» есть одна игра в запасе.