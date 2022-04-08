Гвардиола отреагировал на слова Клоппа, назвавшего его лучшим тренером мира

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал похвалу наставника «Ливерпуля» Юргена Клоппа, назвавшего испанца лучшим специалистом в мире.

«Я не стал тренером, которого можно назвать лучшим. Это не я. Большое спасибо, но нет. Я бы хотел назвать себя лучшим, но не могу», — приводит слова Гвардиолы BBC.

Напомним, «горожане» лидируют в АПЛ, на одно очко опережая «Ливерпуль» Клоппа. В ближайшее время конкурентам предстоят две очные встречи: сначала команды сыграют между собой в рамках чемпионата Англии, а затем померятся силами уже в полуфинале Кубка страны.

Кроме того, оба клуба продолжают выступление в Лиге чемпионов.