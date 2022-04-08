Рангник подтвердил факт переговоров между «Манчестер Юнайтед» и тен Хагом

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник сообщил о том, что клуб ведет переговоры с нынешним наставником «Аякса» Эриком тен Хагом.

Ранее появилась информация, что 52-летний нидерландец является основным кандидатом на пост тренера «красных дьяволов».

– Я знаю о том, что в данный момент клуб ведет переговоры с топ-тренерами. В числе этих специалистов есть и Эрик тен Хаг. Больше ничего не могу сказать об этом, – приводит слова Рангника журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что тен Хаг возглавляет «Аякс» в декабре 2017 года. Под его руководством клуб стал двукратным чемпионом Нидерландов. Его контракт рассчитан до конца сезона-2022/23.