«Матч ТВ» больше не покажет чемпионат Нидерландов по футболу из-за санкций

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Александр Тащин объявил о том, что первенство Нидерландов по футболу покидает эфирную сетку канала.

«Права на телевизионный показ чемпионата принадлежат компании, находящейся в английской юрисдикции. С учетом наложенных Великобританией санкций, представители Нидерландов считают, что заставят правообладателя нарушить санкционное законодательство, предоставив им сигнал для передачи «Матч ТВ», - написал Тащин в своем телеграм-канале.

Напомним, ранее с каналом расторгли соглашение французская Лига 1, Кубок Англии по футболу и шотландская премьер-лига.

В настоящее время продолжаются трансляции матчей немецкой Бундеслиги и итальянской Серии А.