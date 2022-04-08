Рангник подтвердил, что Роналду сыграет с «Эвертоном»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник анонсировал возвращение в строй лидера команды Криштиану Роналду накануне матча 32-го тура АПЛ против «Эвертона».

«Роналду снова в строю, Шоу все еще травмирован. Нам пришлось заменить его в перерыве матча с «Лестером», у него проблемы с ногой. Он будет отсутствовать в течение следующих двух или трех недель.

Кавани травмирован, как и Варан. Рафа пропустит завтрашнюю игру. Вероятнее всего, Мактоминей тоже пропустит матч. Так что будем играть без этих игроков», - приводит слова немецкого специалиста клубная пресс-служба.

Напомним, встреча пройдет 9 апреля на домашней арене «ирисок». Начало в 14.30 по московскому времени.