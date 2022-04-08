Президент московского «Торпедо» Маслов: Клуб подал документы на получение лицензии РПЛ

Президент московского «Торпедо» Денис Маслов сообщил о том, что клуб рассчитывает на выход в чемпионат России по итогам сезона-2021/22.

По словам функционера, столичная команда уже подала необходимы документы для того, чтобы получить лицензию РПЛ.

– Подали документы на получение лицензии РПЛ, в том числе документы на подтверждение финансовых критериев. У нас подписан бюджет на участие в РПЛ – задачу никто не снимал. Мы хотим бороться за первую двойку. Основной стадион, который заявили, – «Лужники», резервный – «Арена Химки», – цитирует Маслова «РБ-Спорт».

Отметим, что в данный момент «Торпедо» занимает второе место в турнирной таблице ФНЛ. После 30 сыгранных матчей подопечные Александра Бородюка набрали 55 очков.

Напомним, что команды, расположившиеся на первых двух строчках ФНЛ, автоматическим образом выходят в РПЛ. Лидером первенства является «Оренбург» (65 очков).