Червиченко заявил, что «Нижний Новгород» не сможет отобрать очки у «Динамо» в матче 24-го тура РПЛ

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался об игре 24-го тура чемпионата России между «Нижним Новгородом» и «Динамо».

Отметим, что встреча команд состоится завтра, 9 апреля, в 14:00 мск. Главным арбитром игры назначен Виталий Мешков (Дмитров). Матч первого круга завершился победой нижегородцев со счетом 2:1.

– Думаю, «Динамо» – однозначный фаворит матча. «Нижний Новгород» тоже огрызается и, поскольку входил в пул питерских команд, будет лежать костьми и отгрызать ноги динамовцам. Но сил у «Нижнего Новгорода» все равно не хватит, чтобы отобрать очки у «Динамо», – цитирует Червиченко «Чемпионат».

Напомним, что в данный момент «Динамо» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 46 очков. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет три очка. Что касается «Нижнего Новгорода», то подопечные Александра Кержакова идут девятыми (27 очков).