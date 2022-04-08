Несколько игроков «Химок» могут бойкотировать матч с ЦСКА из-за разногласий с Юраном

Несколько игроков «Химок» могут бойкотировать матч 24-го тура чемпионата России против ЦСКА из-за разногласий с главным тренером подмосковной команды Сергеем Юраном.

Как сообщает «Чемпионат», у ряда футболистов есть недопонимание с наставником относительно формирования стартового состава. Эти члены коллектива раздумывают над тем, чтобы не выйти на матч против армейцев.

Напомним, что матч «Химки» - ЦСКА состоится 9 апреля. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.