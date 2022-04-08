Семшов считает, что Сутормин сможет заменить травмированного Караваева в «Зените»

Бывший полузащитник Зенита» Игорь Семшов отреагировал на появившуюся новость о том, что фланговому защитнику клуба Вячеславу Караваеву предстоит операция в связи с повреждением мышцы бедра.

Ранее стало известно, что 26-летний россиянин не поможет петербургской команды в ближайших матчах. Сроки восстановления игрока пока неизвестны.

– Безусловно, Караваев – это потеря для «Зенита», он игрок сборной и может хорошо играть по всей бровке. Часто идет на обострение и успевает отработать сзади. В данной ситуации у сине-бело-голубых есть Сутормин, который продлил контракт и может на какое-то время заменить Караваева, – цитирует Семшова «РБ-Спорт».

Напомним, что вчера, 7 апреля, «Зенит» объявил о продлении контракта с Алексеем Суторминым до конца сезона-2024/25.

9 апреля подопечные Сергея Семака сыграют против «Ахмата» в выездном матче 24-го тура чемпионата России.