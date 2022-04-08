Гендиректор «Химок» опроверг информацию о разногласиях между игроками клуба и Юраном

Генеральный директор «Химок» Владимир Габулов высказался по поводу слухов о том, что игроки клуба имеют разногласия с главным тренером Сергеем Юраном.

Ранее появилась информация, что несколько футболистов подмосковной команды планируют бойкотировать матч 24-го тура чемпионата России против ЦСКА, который состоится завтра, 9 апреля. Основная причина данного решения – недопонимание с наставником относительно формирования стартового состава.

– Команда готовится в обычном режиме. Все спокойно, никаких разногласий нет. Вопрос формирования состава – прерогатива главного тренера, а не футболистов. Такого в «Химках» быть не может, – приводит слова Габулова «Чемпионат».

Добавим, что в данный момент «Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко. Что касается ЦСКА, то команда Алексея Березуцкого идет на третьей строчке (43 очка).

Матч первого круга чемпионата России между клубами завершился вничью – 0:0.