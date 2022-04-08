Кечинов согласился с утверждением Карреры о том, что «Спартак» не был бы аутсайдером в Серии А

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов поддержал слова экс-наставника московского клуба Массимо Карреры о том, что красно-белые не были бы аутсайдерами в чемпионате Италии.

Ранее специалист заявил, что команда занимала бы 12-13-е места в Серии А.

– Согласен с Каррерой. «Спартак» бы не боролся в Серии А за медали, но в то же время не был бы в зоне вылета. Находился бы в середине. Не могу сказать, что в Италии очень много сильных команд: да, есть пять топовых клубов. А пониже – обычные, средние команды, – цитирует Кечинова «Чемпионат».

Отметим, что в данный момент «Спартак» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков по итогам 23 сыгранных туров. От зоны вылета подопечных Паоло Ваноли отделяют шесть очков.

10 апреля москвичи на своем поле примут «Арсенал».