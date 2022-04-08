«Боевик, концерт Баскова или чемпионат Боливии». Зарема - об альтернативе первенству Нидерландов

Супруга владельца московского «Спартака» Леонида Федуна - Зарема Салихова едко прокомментировала уход чемпионата Нидерландов с телеканала «Матч ТВ».

«Очень жаль, что больше не сможем следить на ТВ, как наш футболист Гус Тиль играет в Голландии. Но уверены, что Тина Гивиевна что-то придумает взамен: покажет боевик, концерт Баскова или запустит в сетку чемпионат Боливии», - приводит слова Салиховой Sport24.ru.

Напомним, ранее генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин объявил о том, что первенство Нидерландов по футболу покидает эфирную сетку канала.

До этого с каналом расторгли соглашение французская Лига 1, Кубок Англии по футболу и шотландская премьер-лига.

В настоящее время продолжаются трансляции матчей немецкой Бундеслиги и итальянской Серии А.