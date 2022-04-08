Полузащитник «Айнтрахта» Кнауфф стал лучшим игроком недели в Лиге Европы

Пресс-служба УЕФА сообщила о том, что фланговый полузащитник «Айнтрахта» Ансгар Кнауфф признан лучшим игроком первых матчей четвертьфинальной стадии Лиги Европы.
Отметим, что в прошедшей встрече против «Барселоны» (1:1) 20-летний немец отличился забитым мячом, ставшим лучшим голом недели на турнире.
По информации источника, Кнауфф смог опередить в голосовании за данную награду голкипера «Аталанты» Хуана Муссо, хавбека «Лиона» Танги Ндомбеле, а также форварда «Браги» Абеля Руиса.
Напомним, что ответный матч между «Барселоной» и «Айнтрахтом» состоится 14 апреля на стадионе «Камп Ноу».
источник: UEFA (УЕФА)