ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Полузащитник «Айнтрахта» Кнауфф стал лучшим игроком недели в Лиге Европы

Немецкий футболист стал автором единственного гола франкфуртского клуба в игре с «Барселоной» (1:1).
08 апреля 2022 19:09
автор: Владислав Корегин

Пресс-служба УЕФА сообщила о том, что фланговый полузащитник «Айнтрахта» Ансгар Кнауфф признан лучшим игроком первых матчей четвертьфинальной стадии Лиги Европы.

Отметим, что в прошедшей встрече против «Барселоны» (1:1) 20-летний немец отличился забитым мячом, ставшим лучшим голом недели на турнире.

По информации источника, Кнауфф смог опередить в голосовании за данную награду голкипера «Аталанты» Хуана Муссо, хавбека «Лиона» Танги Ндомбеле, а также форварда «Браги» Абеля Руиса.

Напомним, что ответный матч между «Барселоной» и «Айнтрахтом» состоится 14 апреля на стадионе «Камп Ноу».

источник: UEFA (УЕФА)
Это интересно:
В «Крыльях Советов» отреагировали на идею о создании Кубка лиги
Самарцы выступают за увеличение интенсивности календаря
08.04.2022 20:28
Футбол
автор: Александр Шульгин
В следующем сезоне в России может появиться новый турнир – Кубок лиги
Судьба соревнования зависит от возможности российских клубов принимать участие в ерокубках
08.04.2022 20:08
Футбол
автор: Александр Шульгин
Президент «Урала» сомневается в том, что клубу удастся выкупить контракт Помазуна у ЦСКА
Летом 2022 года российский вратарь вернется в расположение армейцев.
08.04.2022 19:54
Футбол
автор: Владислав Корегин
Луис Суарес может продолжить карьеру в Турции
Форвард выступает за мадридский «Атлетико»
08.04.2022 19:44
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Барселона» поборется с «Севильей» за подписание контракта с Иско
Ближайшим летом испанский футболист станет свободным агентом.
08.04.2022 19:37
Футбол
автор: Владислав Корегин
Вячеслав Грулев: «Нижний Новгород» – хорошая команда, которая здорово обороняется и мало пропускает
9 апреля «Динамо» и «Нижний Новгород» сыграют между собой в рамках РПЛ.
08.04.2022 19:25
Футбол
автор: Владислав Корегин
Полузащитник «Айнтрахта» Кнауфф стал лучшим игроком недели в Лиге Европы
Немецкий футболист стал автором единственного гола франкфуртского клуба в игре с «Барселоной» (1:1).
08.04.2022 19:09
Футбол
автор: Владислав Корегин
«Боевик, концерт Баскова или чемпионат Боливии». Зарема - об альтернативе первенству Нидерландов
Российские зрители не увидят конец сезона в Эредивизие на своих экранах
08.04.2022 19:06
Футбол
автор: Александр Шульгин
Кечинов согласился с утверждением Карреры о том, что «Спартак» не был бы аутсайдером в Серии А
По словам бывшего игрока красно-белых, команда находилась бы в середине таблицы итальянского чемпионата.
08.04.2022 18:54
Футбол
автор: Владислав Корегин
Гендиректор «Химок» опроверг информацию о разногласиях между игроками клуба и Юраном
Представитель подмосковной команды заявил, что в коллективе «все спокойно».
08.04.2022 18:37
Футбол
автор: Владислав Корегин
Можно ли догнать «Зенит»? А «Динамо» выпадет из тройки? Расклады на верхних этажах РПЛ
До окончания чемпионата России остается семь туров, а ясности в таблице нет.
Похоже на издевательство! Российских саночников «амнистировали», чтобы тут же еще жестче наказать?
Арбитражный суд FIL отменил решение исполкома той же международной федерации санного спорта от 2 марта - об отстранении россиян от международных соревнований в связи с украинскими событиями. Разбираемся, что означает эта неожиданная «амнистия».
Для какого Ротенберга санкции? А какой менеджер из Аршавина? Обзор футбольных мемов
Последние новости футбола в картинках.
История, леденящая кровь. Как сборную Чили не пустили на чемпионат мира из-за жуткого подлога
32 года назад ФИФА отстранила сборную Чили от участия в чемпионате мира по футболу в Италии. Вспоминаем, что же тогда произошло.
24-й тур РПЛ с Анастасией Пустовойтовой на ВАРе: где смотреть бесплатно, кто судит и комментирует
9 и 10 апреля пройдут восемь матчей Российской Премьер-Лиги. Представляем всю необходимую информацию о двадцать четвертом туре, от которого были отстранены сразу пять арбитров.
Запрет на звезд АПЛ и выигрыш 15 миллионов долларов на «Мартовском безумии». Букмекерский обзор
Главные новости мира беттинга.
Шайба на юбилей! Как Панарин победил и забил в своем 500-м матче НХЛ (видео)
В домашнем матче с «Питтсбургом» Артемий Панарин стал автором своего двадцатого в сезоне гола, а Игорь Шестеркин заработал «сухарь», что принесло «Рейнджерс» победу (3:0).
Битва Леклер — Ферстаппен, раунд три! Расклады и ставки на Гран-при Австралии
8 - 10 апреля на городской трассе «Альберт Парк» в Мельбурне пройдет третий этап «Формулы-1» сезона-2022. «Плеймейкер» оценивает шансы пилотов и команд.
Дважды в одну воронку! Как Никита Хайкин снова победил «Рому» Моуринью
В первом матче 1/4 финала Лиги конференций норвежский «Буде-Глимт» с российским вратарем Никитой Хайкиным одержал волевую победу над римлянами (2:1).
Тедеско разошелся миром с Миранчуком. Продолжение — через неделю
В первом четвертьфинальном матче Лиги Европы «РБ Лейпциг» под руководством Доменико Тедеско на своем поле сумел добыть лишь ничью (1:1), первым пропустив от «Аталанты», в составе которой в середине второго тайма на поле вышел Алексей Миранчук.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика