Вячеслав Грулев: «Нижний Новгород» – хорошая команда, которая здорово обороняется и мало пропускает

Форвард «Динамо» Вячеслав Грулев оценил шансы своей команды на победу в матче 24-го тура чемпионата России с «Нижним Новгородом».

Отметим, что подопечные Сандро Шварца сыграют против нижегородцев 9 апреля в 14:00 мск. Главным арбитром встречи назначен Виталий Мешков (Дмитров). Матч первого круга завершился победой команды Александра Кержакова со счетом 2:1.

– Смотрели и анализировали игры «Нижнего Новгорода». Хорошая команда, которая очень здорово обороняется и мало пропускает. Нужно делать выводы из прошедшей игры с ними и находить ключи к «Нижнему Новгороду». В первом круге игра сложилась по-особенному, не в нашу пользу, – приводит слова Грулева клубная пресс-служба бело-голубых.

Напомним, что в данный момент «Динамо» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 46 очков. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет три очка. «Нижний Новгород» идет девятым (27 очков).