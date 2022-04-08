«Барселона» поборется с «Севильей» за подписание контракта с Иско

Атакующий полузащитник «Реала» Иско может продолжить свою карьеру в другом клубе чемпионата Испании.

Как сообщает Sport.es, в услугах 29-летнего хавбека заинтересована «Барселона», готовая подписать футболиста свободным агентом по окончании текущего сезона. Отмечается, что конкуренцию сине-гранатовым в борьбе за игрока составит «Севилья».

Напомним, что Иско выступает за «Реал» с июля 2013 года. В сезоне-2021/22 он принял участие в 14 матчах мадридцев во всех турнирах, забив два гола. Его контракт рассчитан до лета 2022-го.

Портал Transfermarkt оценивает текущую стоимость полузащитника в 7,5 миллионов евро.