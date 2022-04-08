Президент «Урала» сомневается в том, что клубу удастся выкупить контракт Помазуна у ЦСКА

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался по поводу возможного выкупа контракта голкипера клуба Ильи Помазуна.

Отметим, что 25-летний россиянин выступает за екатеринбургскую команду на правах аренды из ЦСКА. Соглашение футболиста рассчитано до конца текущего сезона.

– Пока понимания нет. Я думаю, он сам с удовольствием остался бы у нас, но он принадлежит ЦСКА: московский клуб будет решать, где ему быть дальше. Мы с удовольствием его подписали бы еще в аренду или выкупили бы. Но боюсь, таких денег, которые запросит ЦСКА, мы не найдем, – цитирует Иванова «РБ-Спорт».

Добавим, что в нынешнем сезоне Помазун отыграл за «Урал» 20 матчей во всех турнирах, пропустил 19 голов и восемь раз отстоял «на ноль».

В данный момент подопечные Игоря Шалимова занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко.