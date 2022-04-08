В следующем сезоне в России может появиться новый турнир – Кубок лиги.

Как сообщает «РБ-Спорт», клубы РПЛ рассматривают возможность проведения такого турнира в случае недопуска российских команд к еврокубкам.

Розыгрыш будет проходить по системе плей-офф: в каждом раунде одна пара соперников проведет два матча - по одному дома и в гостях.

Напомним, похожий турнир единственный раз проводился в 2001 году. Его победителем стал питерский «Зенит», обыгравший в финале новороссийский «Черноморец».