В «Крыльях Советов» отреагировали на идею о создании Кубка лиги

Спортивный директор самарских «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал идею создания нового турнира - Кубка лиги.

«Мы выступаем за максимально интенсивный календарь, чтобы игр было как можно больше. Особенно если не будет еврокубков и будут большие паузы между играми в чемпионате. Мы за то, чтобы эти паузы заполнялись играми хорошего уровня», - приводит слова Корниленко «Чемпионат».

Ранее стало известно, что клубы РПЛ рассматривают возможность проведения такого турнира в случае недопуска российских команд к еврокубкам.

Розыгрыш будет проходить по системе плей-офф: в каждом раунде одна пара соперников проведет два матча - по одному дома и в гостях.

Напомним, похожий турнир единственный раз проводился в 2001 году. Его победителем стал питерский «Зенит», обыгравший в финале новороссийский «Черноморец».