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Неймар останется в «ПСЖ» как минимум еще на год

Бразилец выступает за парижскую команду с 2017 года.
08 апреля 2022 21:17
автор: Александр Бойченко

Бразильский форвард «ПСЖ» Неймар останется в клубе еще как минимум на год из-за того, что никто из клубов не может обеспечить финансовые условия футболисту.

Об этом сообщает L’Equipe.

Имеется в виду не только сумма, выплачиваемая за переход игрока, но и зарплата, которую потребует 30-летний бразильский футболист. Ранее сообщалось, что Неймар является самым высокооплачиваемым игроком французского клуба, опережая по зарплате аргентинца Лионеля Месси и француза Килиана Мбаппе.

В текущем сезоне Неймар провел 16 матчей за «ПСЖ» в Лиге 1, забил семь голов и отдал три голевые передачи. Его действующий контракт с парижским клубом истекает в конце сезона-2024/25.

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