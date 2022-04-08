Рибери - о Левандовски: Он чемпион и заслужил получить «ЗМ» в прошлом году

Экс-игрок «Баварии», ныне выступающий за итальянскую «Салернитану» Франк Рибери поделился своим мнением о бывшем одноклубнике Роберте Левандовски, который остался без «Золотого мяча» по итогам 2021 года.

«Роберт — игрок, который усердно и продуктивно работает каждый день. За его голами стоит не только талант, но и большой профессионализм. Он робот. Неслучайно он много забивал в прошлом, со мной и Роббеном в команде, и продолжает это делать сейчас. Он чемпион и заслужил «Золотой мяч» в 2021 году.

Какие качества присущи и Левандовски, и Влаховичу? Конечно, это сила и менталитет. Как и все чемпионы, Душан трудолюбив и никогда не сдается. Он продолжает так же работать на тренировках, чтобы становиться лучше с каждым днем», — сказал Рибери Tuttosport.

Отметим, что в нынешнем сезоне Левандовски провел 28 матчей за мюнхенский клуб в Бундеслиге, забил 31 гол и отдал одну голевую передачу. Действующий контракт 33-летнего форварда с «Баварией» действует до 30 июня 2023 года.

В последнее время в СМИ активно появляется информация о возможном переходе польского форварда в «Барселону».