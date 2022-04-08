Салах ответил на вопрос о возможном продлении контракта с «Ливерпулем»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах рассказал о своей ситуации с возможным продлением контракта с «мерсисайдцами».

«Что я могу сказать? Есть много вещей, о которых люди не знают. Я не могу быть эгоистом и говорить о своей ситуации, когда мы переживаем самый важный момент для «Ливерпуля».

Я не могу сказать «да» и не могу сказать «нет». Я уже много раз говорил о том, чего хочу. Я не могу говорить о своем контракте прямо сейчас, потому что это деликатная ситуация, и команде нужно побеждать», — цитирует Салаха Sky Sports.

В нынешнем сезоне на счету египтянина 28 матчей в АПЛ, в которых он забил 20 голов и отдал десять голевых передач. Рыночная стоимость футболиста составляет 100 миллионов евро по данным Transfermarkt.