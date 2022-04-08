Первый тренер Акинфеева: Игорь спокойно еще 2-3 года может отыграть

Павел Коваль, первый тренер вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева, выразил мнение, что голкипер считается лучшим в России.

«Игорь конкурентен. Спокойно еще два-три года может отыграть. Главное, чтобы колено не болело. Сейчас он на первом месте идет по статистике, несмотря на возраст. Играет нормально», - приводит слова специалиста Sport24.

Напомним, после возобновления чемпионата России ЦСКА во всех матчах одержал победы и с 42 очками расположился на третьей строчке в турнирной таблице в шести очках от лидирующего «Зенита».

В ближайшем матче первенства армейцы 3 апреля дома примут екатеринбургский «Урал».