Семин назвал отличной идеей создание Кубка лиги для клубов РПЛ

Экс-наставник «Локомотива» Юрий Семин оценил идею создания нового турнира - Кубка лиги.

«Это отличная идея. Станет больше игр, станет больше игровой практики. Повысится интерес, если сделать его с материальной выгодой, и тогда турнир будет очень хорошим», - приводит слова Семина «Чемпионат».

Отметим, что «Зенит» с 49 баллами лидирует в чемпионате России. ЦСКА с 43 очками в 23 матчах Российской Премьер-Лиги закрепился в турнирной таблице на третьем месте. На втором месте располагается «Динамо» (46).