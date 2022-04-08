«ПСЖ» готов предложить Мбаппе 25 миллионов евро «чистыми», чтобы он остался в команде

Руководство «Пари-Сен-Жермен» не оставляет попыток сохранить французского форварда Килиана Мбаппе в команде. Сообщается, что ему готовы предложить зарплату в 25 миллионов рублей «чистыми» после вычета налогов.

Об этом сообщает BBC.

Ранее сообщалось, что руководство парижского клуба уверено, что приход Зинедина Зидана может убедить остаться одну из главных звезд клуба — 23-летнего нападающего Килиана Мбаппе, контракт с которым истекает следующим летом.

В нынешнем сезоне центральный нападающий сыграл в 27 матчах своей команды в Лиге 1, забил 17 голов и отдал 13 голевых передач. Рыночная стоимость французского форварда составляет 160 миллионов евро по данным Transfermarkt.