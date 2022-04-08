Нагельсман высказался о возможном переходе в команду Гравенберха и Мазрауи

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман прокомментировал слухи о возможном переходе в стан мюнхенцев игроков «Аякса» Райана Гравенберха и Нуссайра Мазрауи.

«Я буду рад, если Райан и Нуссайр пополнят наши ряды, но я не комментирую слухи. Мы объявим об их переходе, когда придет время. Оба игрока хороши, но давайте подождем, что будет дальше», — цитирует Нагельсмана Bayern&Germany.

Отметим, что Гравенберх является воспитанником академии амстердамского клуба. В нынешнем сезоне он провел 27 матчей за клуб в Эредивизи, забил два гола и отдал пять голевых передач.

Мазрауи в общей сложности сыграл 32 матча, в которых пять раз забил и четырежды ассистировал партнерам.