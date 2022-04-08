Дубль Брандта позволил «Боруссии» Д одержать выездную победу над «Штутгартом» в Бундеслиге

Сегодня, 8 апреля, на стадионе «Мерседес-Бенц Арена» состоялся матч 29-го тура немецкой Бундеслиги между «Штутгартом» и дортмундской «Боруссией». Победу одержали гости со счетом 2:0.

Дубль в составе «шмелей» забил Юлиан Брандт (12, 71-я минуты).

После этой игры подопечные Марко Розе продолжают идти на втором месте в таблице с 60 очками. Отставание от лидирующей «Баварии» составляет 6 баллов. «Штутгарт» располагается на 15-й строчке с 27 очками в активе.

Следующий матч дортмундцы проведут 16 апреля дома против «Вольфсбурга», а «Штутгарт» сыграет на выезде с «Майнцем» в этот же день.

Бундеслига

29-й тур

«Штутгарт» (Штутгарт) - «Боруссия» (Дортмунд» 0:2

Голы: Брандт 12, 71

«Штутгарт»: Мюллер, Штенцель, Мавропанос, Ито, Соса, Каразор, Эндо, Мангаля (Кулибали, 62), Фюрих (Массимо, 78), Мармуш (Томми, 79), Тиагу Томаш.

«Боруссия Д»: Кобель, Хуммельс (Загаду, 46), Аканджи, Геррейру (Вольф, 75), Азар, Дауд (Витцель, 36), Рейна (Брандт, 6), Беллингем, Джан, Ройс, Холанд.

Предупреждения:

Мангаля (45), Беллингем (81).