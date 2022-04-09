Джордан Ларссон – о переходе в АИК: Я не готов к матчам на 100 процентов

Нападающий шведского клуба АИК Джордан Ларссон рассказал о процессе адаптации в своем новом клубе после того, как он приостановил действие контракта со «Спартаком».

«Я нахожусь на важном этапе карьеры. Лучше всего мне подходил АИК. Долго вел переговоры, потом процесс усилился, и дело пошло быстрее. Давно уже не играл по 90 минут, так что будет приятно вернуться на родину и поиграть. Посмотрим, смогу ли сыграть в воскресную игру.

Не готов на 100 процентов к матчам. Поговорю с тренерским штабом о том, как мы можем это исправить. Возможно, я не в той форме, что в прошлом году, но знаю, что могу это исправить», – цитирует Ларссона Expressen.se.

В нынешнем сезоне РПЛ Ларссон провел 17 матчей за клуб, проведя на поле в общей сложности 966 минут на поле. Центральный нападающий не смог отметиться результативными действиями.

В начале апреля стало известно, что швед приостановил контракт со «Спартаком» и отправился на родину. До конца года он будет выступать за АИК на правах аренды.