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«Хроническая болезнь - это бесплодие». Колосков ответил Родниной на слова о спорте номер один

Вячеслав Иванович считает, что футбол и хоккей исторически популярнее остальных видов в России
09 апреля 2022 09:17
автор: Александр Шульгин

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков ответил депутату Государственной думы РФ Ирине Родниной, назвавшей футбол «хронической болезнью российских мужчин».

«Так было всегда: футболисты и хоккеисты всегда были привилегированным классом, начиная с дореволюционных времен. Что тут говорить? Это данность. Есть спорт номер один - футбол, есть спорт номер два - хоккей. Никого не унижая, просто так объективно сложилось, и никуда от этого не денешься.

Что касается зарплат, думаю, Ирина Константиновна будет довольна их уменьшением у футболистов. А хроническая болезнь - это бесплодие», - приводит слова Колоскова Metaratings.ru.

Напомним, Роднина также высказалась об отечественных футболистах, заявив, что причиной их невыразительной игры и низких результатов является лень.

источник: Metaratings.ru
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