«Хроническая болезнь - это бесплодие». Колосков ответил Родниной на слова о спорте номер один

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков ответил депутату Государственной думы РФ Ирине Родниной, назвавшей футбол «хронической болезнью российских мужчин».

«Так было всегда: футболисты и хоккеисты всегда были привилегированным классом, начиная с дореволюционных времен. Что тут говорить? Это данность. Есть спорт номер один - футбол, есть спорт номер два - хоккей. Никого не унижая, просто так объективно сложилось, и никуда от этого не денешься.

Что касается зарплат, думаю, Ирина Константиновна будет довольна их уменьшением у футболистов. А хроническая болезнь - это бесплодие», - приводит слова Колоскова Metaratings.ru.

Напомним, Роднина также высказалась об отечественных футболистах, заявив, что причиной их невыразительной игры и низких результатов является лень.