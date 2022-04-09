«Поковыряться надо, строить с чистого листа». Глушаков - о реформах российского футбола

Полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков высказался по поводу необходимых изменений в российском футболе.

«А сколько у нас команд будет в Лиге чемпионов? Одна? А для чего мы на «осень-весна» переходили? Чтобы команды играли в еврокубках. Давайте вспомним выигранные Кубки УЕФА и то, по какой системе мы тогда играли и побеждали. И в Лиге чемпионов кто-то из России все время проходил дальше. А сейчас мы даже до 1/8 финала не доходим.

Мы в рейтинге упали - значит, в российском футболе не все хорошо. Пора его менять и заново все строить, начинать с чистого листа. Поковыряться надо», - приводит слова Глушакова «Чемпионат».

Напомним, ранее игрок заявил, что в случае дальнейшего отстранения России от еврокубков РПЛ необходимо расширить вплоть до 20 команд.

После 23 туров «Химки» с 21 очком занимают 14-е место в турнирной таблице чемпионата России.