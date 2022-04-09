Андрей Созин: Кубок лиги будет создан только в случае, если мы не можем участвовать в евротурнирах

Член комитета по этике РФС Андрей Созин рассказал об условиях создания Кубка лиги.

- Это замена еврокубкам. Он будет создан только в том случае, если Спортивный арбитражный суд (CAS) признает, что мы не можем участвовать в евротурнирах, - приводит слова Созина портал Vprognoze.ru.

Ранее стало известно, что в случае создания Кубка лиги участвовать в нем будут представители только клубов РПЛ, а розыгрыш будет проходить по системе плей-офф: в каждом раунде одна пара соперников проведет два матча - по одному дома и в гостях

Напомним, что 28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские футбольные клубы и сборные от всех турниров под эгидой своих организаций до особого распоряжения.