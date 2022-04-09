Роман Терюшков: «Химкам» надо цепляться за очки, но мы прекрасно понимаем, что это ЦСКА

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков поделился ожиданиями от предстоящей домашней встречи 24-го тура чемпионата России против ЦСКА.

- Нам надо цепляться за очки, но что-то точно прогнозировать очень проблематично. Конечно, мы хотим побеждать, но мы прекрасно понимаем, что это ЦСКА, - цитирует Терюшкова Sport24.ru

Встреча пройдет в субботу, 9 апреля, на «Арене Химки» и начнется в 14:00 по московскому времени.

Добавим, что после 23 туров подмосковная команда, набрав 21 очко, занимает 14-е место в турнирной таблице российской премьер-лиги. ЦСКА с 43 очками располагается на третьей строчке.