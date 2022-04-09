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Роман Широков о Федуне, потерявшем 99 процентов состояния: Через полгода все вернется на круги своя

Владелец «Спартака» заявил, что не бросит клуб и продолжит его финансирование.
09 апреля 2022 13:00

Бывший капитан сборной России Роман Широков прокомментировал информацию о том, что владелец «Спартака» Леонид Федун потерял 99 процентов состояния.

– Вы правда думаете, что Федун настолько глуп, что 30 лет, состоя в таком бизнесе, все держал в акциях? Не надо переживать за Леонида Арнольдовича, через полгода все вернется на круги своя. И потом, что значит – обеднел? С 11 миллиардов стало полтора миллиарда долларов? Недоедает теперь? Не думаю, что есть такие проблемы. Думаю, все достаточно неплохо, но в моменте – неприятно, – цитирует Широкова «РБ Спорт».

Напомним, что в конце марта член исполкома РФС Владимир Афанасьев рассказал, что владелец московского «Спартака» Леонид Федун заявил об огромных финансовых потерях: «Сказал, что потерял 99 процентов состояния».

Ранее сам Федун говорил о 80 процентах, заявив, тем не менее, что он продолжит финансировать красно-белых. Отмечалось, что большие убытки вице-президента «Лукойла» связаны с тем, что стоимость акций компании в период с 16 февраля по первые числа марта упали в цене на 98 процентов.

источник: «РБ-Спорт»
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