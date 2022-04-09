«Нижний Новгород» - «Динамо». Стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы «Нижнего Новгорода» и «Динамо» на встречу 24-го тура чемпионата России.
«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Стоцкий, Каккоев, Гоцук, Масоэро, Калинский, Кравцов, Берковский, Ткачук, Сулейманов, Эннин.
Запасные: Анисимов, Гойло, Пенчиков, Александров, Миладинович, Горбунов, Шарипов, Милсон.
«Динамо»: Шунин, Евгеньев, Сазонов, Варела Оливера, Лаксальт, Фомин, Макаров, Захарян, Шиманьски, Смолов, Грулев.
Запасные: Лещук, Паршивлюк, Плиев, Скопинцев, Кутицкий, Осокин, Лесовой, Сулаквелидзе, Тюкавин, Н'Жье, Гладышев.
Добавим, что после 23 туров российской премьер-лиги «Нижний Новгород» набрал 27 очков и располагается на девятой строчке в турнирной таблице. «Динамо» занимает второе место, уступая лидирующему в чемпионате «Зениту» три очка.