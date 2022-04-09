«Химки» и ЦСКА определились с составами на матч 24-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Химок» и ЦСКА на встречу 24-го тура чемпионата России.
«Химки»: Лантратов, Тихий, Боженов, Григалава, Идову, Волков, Глушаков, Кухарчук, Камышев, Руденко, Садыгов.
Запасные: Тусеев, Юран, Мамаев, Магомедов, Сабович, Главчич, Долгов.
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Бийол, Магнуссон, Обляков, Гбамен, Ушаков, Зайнутдинов, Карраскаль, Медина, Языджи.
Запасные: Тороп, Боков, Фукс, Мухин, Ахметов, Дзагоев, Эджуке, Набабкин, Щенников, Яковлев.
Добавим, что после 23 туров подмосковная команда, набрав 21 очко, занимает 14-е место в турнирной таблице российской премьер-лиги. ЦСКА с 43 очками располагается на третьей строчке.
источник: «Советский спорт»