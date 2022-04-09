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Роман Терюшков: Появление Григалавы и Садыгова в стартовом составе «Химок» – тренерское решение

После 23 туров чемпионата подмосковная команда, набрав 21 очко, занимает 14-е место в турнирной таблице российской премьер-лиги.
09 апреля 2022 14:14

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков считает, что выбор стартового состава на матчи подмосковной команды проходит по спортивному принципу.

– Никаких разночтений и кривотолков - вчера глупость какая-то промелькнула, не имеющая ничего общего с действительностью. Появление Григалавы и Садыгова в стартовом составе – тренерское решение, все по спортивному принципу. Каждая игра как финал, Сергей Николаевич (Юран) рисковать точно не будет, – цитирует Терюшкова ТАСС.

Отметим, что сегодня на «Арене Химки» подмосковная команда встречается с ЦСКА. На данный момент идет первый тайм встречи, счет 1:0 в пользу хозяев поля. На девятой минуте игры точным ударом отличился нападающий «Химок» Илья Садыгов.

источник: ТАСС
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