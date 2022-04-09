Нападающий «Химок» Садыгов открыл счет в матче с ЦСКА

Футболисты «Химок» открыли счет в домашнем матче 24-го тура чемпионата российской премьер-лиги с ЦСКА.

На 9-й минуте игры голом отметился форвард подмосковной команды Илья Садыгов, замкнувший прострел Ильи Кухарчука.

Напомним, Садыгов выступает за «Химки» с июля 2021 года. Гол в ворота ЦСКА стал для него первым в составе подмосковной команды.

После 23 туров чемпионата подмосковная команда, набрав 21 очко, занимает 14-е место в турнирной таблице российской премьер-лиги. ЦСКА располагается на третьей строчке, уступая лидирующему в чемпионате «Зениту» шесть очков.