Сергей Юран: Обычно у меня конфликты бывают с руководителями, а не с игроками

Главный тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал появившуюся накануне информацию о том, что у него возник конфликт с несколькими игроками команды.

– Обычно у меня иногда конфликты бывают с руководителями, но чтобы с игроками – это смешно. Команда не реагирует. Сам реагирую на этой с улыбкой, – сказал Юран в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что в минувшую пятницу в СМИ появилась информация, что у некоторых футболистов подмосковной команды есть разногласия с главным тренером. Сообщалось, часть игроков клуба раздумывала над бойкотом матча с ЦСКА.

После 23 туров чемпионата подмосковная команда, набрав 21 очко, занимает 14-е место в турнирной таблице российской премьер-лиги.