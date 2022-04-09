ЦСКА выигрывает у «Химок» после первого тайма благодаря голам Ушакова и Языджи

Футболисты ЦСКА выигрывают после первого тайма у «Химок» в гостевом матче 24-го тура российской премьер-лиги.

Счет в матче на 9-й минуте открыл нападающий «Химок» Илья Садыгов, для которого этот гол стал первым в составе подмосковного клуба и РПЛ. В составе ЦСКА точными ударами отметились форвард Егор Ушаков (32-я минута), для которого забитый мяч стал также первым в премьер-лиге, и полузащитник Юсуф Языджи (44, пен.).

После 23 туров чемпионата подмосковная команда, набрав 21 очко, занимает 14-е место в турнирной таблице российской премьер-лиги. ЦСКА располагается на третьей строчке, уступая лидирующему в чемпионате «Зениту» шесть очков.