«Рубин» и «Краснодар» объявили составы на матч 24-го тура РПЛ

«Рубин» и «Краснодар» определились со стартовыми составами на матч 24-го тура российской премьер-лиги.
«Рубин»: Дюпин, Зотов, Тесленко, Тальби, Зуев, Ломовицкий, Кучаев, Бакаев, Мусаев, Самошников, Лисакович.
Запасные: Медведев, Исмагилов, Савицкий, Игнатьев, Михайлов, Фаттахов, Апшацев, Климов, Онугха, Кузнецов.
«Краснодар»: Агкацев, Петров, Мартынович, Бородин, Исаенко, Газинский, Якимов, Мацукатов, Манелов, Олусегун, Окоронкво.
Запасные: Городов, Чернов, Сорокин, Черников, Рейхмен, Кривцов, Ильин, Апеков, Волков.
источник: «Советский спорт»