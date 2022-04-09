Дубль Руденко помог «Химкам» на своем поле обыграть ЦСКА

Футболисты ЦСКА уступили «Химкам» в гостевом матче 24-го тура российской премьер-лиги.

В составе «Химок» голами отметились Илья Садыгов (9-я минута), Александр Руденко (54, 86) и Бесард Сабович (80). В составе ЦСКА точными ударами отметились Егор Ушаков (32) и Юсуф Языджи (44, пен.).

После этой победы «Химки» набрали 24 очка и поднялись на 13-ю строчку в турнирной таблице российской премьер-лиги. ЦСКА, имея в активе 43 очка, остался на третьем месте.

В следующем туре ЦСКА в гостях сыграет против «Уфы», а «Химки» на выезде встретятся с «Нижним Новгородом»

Чемпионат России

24-й тур

«Химки» – ЦСКА – 4:2 (1:2)

Голы: Садыгов, 9. Руденко, 54. Сабович, 80. Руденко, 86. – Ушаков, 32. Языджи, 44 (пен.).

«Химки»: Лантратов, Григалава, Тихий, Волков, Идову, Кухарчук (Главчич, 64), Глушаков, Камышев (Сабович, 56), Боженов (Юран, 89), Руденко (Долгов, 89), Садыгов (Магомедов, 46).

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Магнуссон, Бийол, Ушаков (Набабкин, 68), Обляков, Гбамен, Зайнутдинов (Мухин, 60), Медина, Карраскаль (Эджуке, 88), Языджи (Яковлев, 68).

Предупреждения: Руденко (20), Григалава (43), Карраскаль (67).