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«Динамо» в гостях обыграло «Нижний Новгород» благодаря автоголу Гоцука

Встреча прошла в субботу на арене «Нижний Новгород» и завершилась победой москвичей со счетом 1:0
«Динамо» в гостях обыграло «Нижний Новгород» благодаря автоголу Гоцука
09 апреля 2022 15:58
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автор фото: ФК «Динамо»

Футболисты «Динамо» переиграли «Нижний Новгород» в выездном матче 24-го тура чемпионата России.

Единственный мяч в этой встрече на свой счет записал защитник нижегородской команды Кирилл Гоцук (87-я минута), срезавший мяч в собственные ворота.

После этой встречи «Динамо» набрало 49 очков и сравнялось с лидирующим в чемпионате «Зенитом», уступая команде из Санкт-Петербурга по результатам личных встреч (1:4, 1:1). «Нижний Новгород» с 27 очками располагается на девятом месте.

В следующем туре РПЛ «Динамо» на своем поле сыграет против «Ахмата», а «Нижний Новгород» дома примет «Химки».

Чемпионат России
24-й тур

«Нижний Новгород» – «Динамо» – 0:1 (0:0)

Гол: Гоцук, 87 (автогол).

«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Гоцук, Масоэро, Каккоев, Ткачук, Берковский (Горбунов, 82), Калинский, Кравцов, Стоцкий, Сулейманов (Милсон, 67), Эннин.

«Динамо»: Шунин, Варела, Евгеньев, Сазонов, Лаксальт, Фомин, Шиманьски, Захарян, Грулев (Лесовой, 61), Макаров (Тюкавин, 76), Смолов (Кутицкий, 90).

Предупреждения: Сулейманов (17), Захарян (32), Ткачук (52), Милсон (69), Масоэро (88).

источник: «Советский спорт»
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