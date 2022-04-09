«Химки» впервые в своей истории выиграли у ЦСКА в РПЛ

В субботу, 9 апреля, на стадионе «Арена Химки» состоялась встреча «Химок» со столичным ЦСКА. Хозяева неожиданно переиграли армейцев со счётом 4:2.
Таким образом, «Химки» впервые в истории одолели армейцев в рамках РПЛ.
В составе «Химок» голами отметились Илья Садыгов (9-я минута), Александр Руденко (54, 86) и Бесард Сабович (80). В составе ЦСКА точными ударами отметились Егор Ушаков (32) и Юсуф Языджи (44, пен.).
После этой победы «Химки» набрали 24 очка и поднялись на 13-ю строчку в турнирной таблице российской премьер-лиги. ЦСКА, имея в активе 43 очка, остался на третьем месте.
источник: «Советский спорт»