Гол Гордона позволил «Эвертону» одержать победу над «Манчестер Юнайтед»

Сегодня, 9 апреля, на стадионе «Гудисон Парк» состоялся матч 32-го тура АПЛ между «Эвертоном» и «Манчестер Юнайтед». Победу праздновали «ириски» со счётом 1:0.
Единственный мяч в этой игре забил Энтони Гордон на 27-й минуте встречи.
Таким образом, подопечные Френка Лэмпарда набрали 27 очков и остались на 17-й строчке в таблице, в активе «красных дьяволов» седьмое место и 51 балл.
Следующий матч «Эвертон» проведет 20 апреля дома против «Лестера», а команда Ральфа Рангника примет «Норвич» четырьмя днями ранее.
АПЛ
32-й тур
«Эвертон» (Ливерпуль) - «Манчестер Юнайтед» (Манчестер) 1:0
Голы: Гордон 27
источник: «Советский спорт»